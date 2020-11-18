شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط»: برنامج إلكتروني لميكنة الأصول بـ 5 شركات ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فريق المكتب الاستشارى Tetra Tech لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بالسيد جون اندرسون مدير المشروع، وبصحبته المهندس محمد صبري نائب مدير المشروع، والمهندس مهدى هندى خبير إدارة المرافق.
وقال رئيس شركة أسيوط، أن المشروع يهدف إلى تحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات، والجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان تلبية معايير الجودة والانظمة السائدة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ب (المنيا- أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر).
وقدم عرضا تقديميا حول الاحتياجات الفعلية، ومدخلات المشروع؛ للبدء في تطبيق برنامج ألكتروني لميكنة الأصول والتشغيل والصيانة بهدف بناء ورفع قدرات الشركات في الادارة والتشغيل.
وأوضح جون هندرسون، أن مدة المشروع تمتد على مدار أربعة سنوات انقضت الأولى منهم في اعمال المسح الميدانى وتجميع البيانات وتحليلها ليمتد الدعم لخمس قطاعات بالشركة للقطاع المالى، وقطاع الدعم الفني، والتشغيل والصيانة، والقطاع التجارى، وقطاع المعامل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر «مياه أسيوط»: برنامج إلكتروني لميكنة الأصول بـ 5 شركات ضمن مشروع دعم الحلول المتكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.