شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تكريمها في كندا.. مديرة أفضل مدرسة في أونتاريو: «تعلمنا بعض الأمور من مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت فيبي وصفي، مديرة أفضل مدرسة في أونتاريو بكندا «فيليوباتر كولدج» إن المدارس في كندا تأثرت بشكل كبيرخلال أزمة كورونا، سواء الحكومية أو الخاصة، وخلال تلك الجائحة، عاد الطلاب للدراسة من جديد، في ظل الإغلاق الذي كان مقررا على كندا. وهذا ما أعطى تميزا للمدرسة خلال تلك الفترة. وأضافت خلال مداخلة لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، من خلال تطبيق زوم،أنها كانت تتعلم من مصر الإجراءات التي تقوم بها في ملف التعليم، وذلك بالاعتماد على الدراسة «أون لاين»، كما وجهت الشكر للدكتور طارق شوقي وزيرالتربية والتعليم المصري. كما عقدت اجتماعات موسعة من المدرسين الذين معها في المدرسة.

وأشارت خلال حديثها مع الإعلامي أحمد خيري إلى أنها كانت تحلم من صغرها بأن تقوم بالتدريس، وبعد وضع المسؤوليات عليها، كانت تحقق تقدما كبيرا، وما تزال حتى الآن تقوم بالتدريس والدراسة في آن معا.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قدمت بخالص التهنئة إلى مدرسة «فيلوباتير كولدچ» بمدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو في كندا، وذلك لفوزها بجائزة أفضل مدرسة خاصة بالمدينة للعام الثاني على التوالي Reader's Choice Award for Best Private School، بعد أن حصلت على أعلى نسبة تصويت وسط منافسة قوية مع 8 مدارس أخرى. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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