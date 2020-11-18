شكرا لقرائتكم خبر عن ندوات تثقيفية لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض المعدية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة في القليوبية ندوات توعويه استهدفت طلاب المدارس في مدن طوخ والعبور وكفر شكر وبنها للتوجيه بالتغذيه السليمه والحفاظ على بناء الجسم السليم.

قال الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان الندوات شارك فيها فرق التوعيه بالادارات الصحيه في طوخ والعبور وكفر شكر وبنها حيث تم توجيه فرق لجميع المدارس وزيارتها ودخول الفصول للطلاب وعمل توعيه بالتغذية السليمة والصحية والكشف عن الإجراءات الاحترازية الصحيحة لمواجهة فيروس كورونا وكيفية الوقايه من الأمراض المعدية.

أكد «الطباخ» أن حملات التوعيه والثقافه الصحيه تستهدف ايضا المصانع والورش في كافة انحاء المدن داخل محافظة القليوبية للتنبيه من مخاطر الاصابة باى من الامراض وخصوصا فيروس «كورونا مقدما التحيه والتقدير لكل العاملين بالقطاع الصحي الذين يقومون بدورهم لحماية المواطنين