شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شبكات الأخبار بـ«فيس بوك»: 40 مليون منشور زائف بخصوص كورونا في شهر واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عمر، مدير شبكات الأخبار في مصر والشرق الأوسط بموقع فيس بوك، إن هناك حملة تستهدف توعية المواطنين بشأن الأخبار المضللة وغير الدقيقة المنشورة عبر فيس بوك، وذلك وفقا لقاعدة «تأكد قبل ما تشارك» وهو الاسم الذي أطلق على الحملة.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج صباح الورد المذاع عبر قناة TeN، من خلال تطبيق زوم، أن هناك تدقيق للأخبار من خلال عدد من العاملين، في تدقيق الأخبار، ويتواصلون في بعضا لاحيان من ممثلي المؤسسات التي قد تنشر عنها الأخبار.

وأشار خلال حديثه مع الإعلامي أحمد خيري إلى أن مدققي الأخبار موثقين من قبل بعض الشركاء في المؤسسات، كما يقدمون لهم دعما ماديا ولوجستيا، وبالتالي يستطيع المتصفح معرفة ماإذا كان الخبر جديدا أو قديما، صحيحا أو غير ذلك.

ولفت خلال حديثه إلى أن المستخدم العادي، الذي قد يتصفح الموقع بشكل عادي، قد لا يعرف ما إذا كانت الأخبار صحيحة من عدمها، عكس العاملين في المجال الإعلامي، وبالتالي كانت تلك الخطوة مهمة، وسيتم النظر في منشورات المؤسسات الصحفية أو الصفحات الكبيرة، أو حتى من الحسابات الشخصية.

كما أن هناك طريقة أخرى يقوم المستخدم بها، من خلال تقديمه بلاغا يفيد بأن الخبر زائفا، وفي تلك الحالة سيقلص فيس بوك انتشار ذلك الخبر، كما سينشر تنويها بأن ذلك الخبر زائفا.

وأوضح أن هناك 2 مليار مواطن حول العالم استفاد من تلك الخدمة، وفي مارس فقط نظرنا في 40 مليون منشور بخصوص فيروس كورونا المستجد، كما تم النظر في 4 آلاف خبر في الشهر نفسه.

كما قال إن فيس بوك يعتبر ناقلا للخبر وليس مصدرا له، وبناء على ذلك فعلى الصفحات الناقلة للأخبار ان تكون موثقة ودقيقة في نقلها للمعلومات التي تقدمها لمتصفحي فيس بوك.

وأضاف خلال حديثه إلى أن الموقع صار يقدم الأخبار من خلال إشعارات، لا سيما المتعلقة بأخبار كورونا، من مصادرها الموثوقة، سواء وزارةالصحة المصرية، أو منظمة الصحة العالمية.