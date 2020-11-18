شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 طن مبيدات ومخصبات زراعية مقلدة داخل مصنع غير مرخص بالخانكة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة بالقليوبية، الأربعاء، مصنعًا بدون ترخيص في منطقة العكرشه دائرة مركز الخانكة، يقوم بإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية غير المطابقة للمواصفات والضارة على الصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، بمتابعة جودة وصلاحية المنتجات المعروضة ومدى الالتزام بالتراخيص الممنوحة لمصانع المبيدات الزراعية.

وقامت الحمله برئاسة المهندسة رجاء أبوضيف مدير إدارة الرقابة على المبيدات، وتمكنت الحملة من ضبط المصنع وبداخله كميات من الأسمدة والمبيدات والمخصبات المقلدة لعلامات تجارية بلغ ما تم حصره منها 5 أطنان مبيدات ومخصبات وأسمدة.

وتم تحرير محضر إثبات حالة وتسليمه لمركز شرطة الخانكة، وتشميع المصنع والتنبيه بسرعة إكمال مستندات الترخيص.

مصنع مبيدات فى الخانكه

مصنع مبيدات فى الخانكه