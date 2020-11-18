شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل بعد إجراء عملية جراحية بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توفي طفل من مدينة العريش بعد إجراء عملية جراحية داخل احد العيادات الطبية بالعريش.
وقالت المصادر وشهود العيان، إن طبيب أنف وأذن وحنجرة قام بإجراء عملية جراحية لطفل لاستئصال اللوزتين بسبب التهابهما المتكرر، وذلك في عيادته الخاصة بمدينة العريش.
أضافت المصادر، أن الطفل ساءت حالته بعد إجراء العملية الجراحية وتم نقله إلى مستشفي العريش العام، حيث توفي في المستشفي، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفي.
تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة ثان العريش، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.
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