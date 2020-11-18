الكشف والعلاج والسونار مجاني قافلتين بيطريتين فى القليوبية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية الطب البيطرى في القليوبية قافلة بيطرية في قريتى طحانوب في شبين القناطر وقرنفيل بالقناطر الخيرية شارك فيها الاطباء سمير رزق وجمالات خضر ومحمد عبدالعال وشيرين جمال وجمال الجالى مدير إدارة شبين القناطر البيطرية وقالت الدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية ان القافلتين استهدفت الكشف المجانى على الحيوانات وايضا تقديم العلاج اضافت ان القافلتين ضما اطباء في اعمال التناسليات وقاموا بعمل سونار للحيوانات التي تحتاج لعمل مثل هذا النوع من الاشاعات اشارت إلى ان المديرية مستمرة في تنفيذ برنامج القوافل العلاجية البيطرية المجانية للقرى الأكثر احتياجًا. قافلتين بيطريتين فى القليوبية قافلتين بيطريتين فى القليوبية قافلتين بيطريتين فى القليوبية قافلتين بيطريتين فى القليوبية قافلتين بيطريتين فى القليوبية الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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