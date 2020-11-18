غرفة عمليات الجيزة: إصابة 13 تلميذا ومشرفى الأتوبس فى حادث حافلة مدرسة بميدان الرماية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بغرفة عمليات الجيزة إن ميدان الرماية بالجيزة شهد انقلاب اتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، أسفر عن إصابة 13 طفلا ومشرفى الاتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وقد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وفى سياق آخر وفرت الإدارة العامة للمرور ونشرت عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وحذرت إدارة المرور من السير برعونة على الطرق تحسبا لنزول الأمطار بكافة الطرق ومحافظات القاهرة الكبرى، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، مشيرة أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأنه سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.