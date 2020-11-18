شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة المرور بعد رفع حطام حادث انقلاب أتوبيس مدارس الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت حركة المرور بعد رفع حطام حادث انقلاب مينى باص "أتوبيس" بطريق المتحف فى منطقة الهرم، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

شهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب للمدارس والجامعات اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .

وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.