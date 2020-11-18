شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض الرسوم لشركات الطيران بالمطارات السياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 260، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (805) لسنة 2020م، بمنح شركات الطيران العاملة بالمطارات في محافظات ( البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الاقصر - أسوان ) تخفيضا قدره (50 %) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و (20%) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 2020/10/30 وحتی 2021/4/30 .
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر بها وزير الطيران قرار بتخفيض رسوم الهبوط والانتظار والايواء للطائرات في المطارات السياحية حيث منح القرار السابق التسهيلات في الفترة من 2020/4/1 وحتی 2020/10/30، يأتي ذلك فى ظل قيام الدولة بتقديم حوافز وتسهيلات للرحلات السياحية خلال الفترة المشار إليها.
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