شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير 36 رحلة جوية لنقل 3700 راكب إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة دولية علي مدار اليوم الأربعاء، لعدة وجهات في الخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم. وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، أبوظبي، الدمام، لندن، باريس، إسطنبول، ميلانو، امستردام، روما، نيويورك، دبي، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الشارقة، و 8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3700 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .