شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد متابعتها لحادثة انقلاب أتوبيس طلاب أوسيم في الهرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع واقعة انقلاب أتوبيس لطلاب فى الهرم، موضحة أنها تتواصل مع غرفة عمليات مديرة التربية والتعليم بشكل متواصل لمتابعة حالة الطلبة المصابين. وكان أصيب 13 طالبا ومشرفا إثر حادث انقلاب مينى باص "أتوبيس" بطريق المتحف فى منطقة الهرم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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