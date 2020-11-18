شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: دخول أتوبيس الهرم في عمود إنارة سبب الحادث وإصابات الطلاب بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تفاصيل واقعة حادث أتوبيس الهرم، موضحا أن الأتوبيس يتبع مدرسة الإبداع التابعة لإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أن السائق دخل فى عمود إنارة وأصيب عدد من الطلاب إضافة إلى مشرفة الأتوبيس ويتلقى الطلاب الإسعافات فى إحدى المستشفيات ولا توجد إصابات خطيرة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن غرفة عمليات الوزارة تتابع واقعة انقلاب أتوبيس لطلاب فى الهرم، موضحة أنها تتواصل مع غرفة عمليات مديرة التربية والتعليم بشكل متواصل لمتابعة حالة الطلبة المصابين.



وأصيب طلاب إثر حادث انقلاب مينى باص "أتوبيس" بطريق المتحف فى منطقة الهرم، مما أدى إلى توقف حركة المرور، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.