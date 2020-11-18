شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 بيانا بأسماء مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة، بالقرب من ميدان الرماية، والذى أسفر عن إصابة 17 طفلا ومشرفى وسائق الأتوبيس.

ومن بين المصابين، باسل محمد سعد 13 سنة، ومحمد مدحت محمد 13 سنة، وهنا مدحت محمد 10 سنوات، ومحمد هشام محمد 13 سنة، وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس، فاطمة شحاتة محمد 50 سنه مدرسة، ويوسف علاء أحمد 9 سنوات، وسيف الدين محمود 12 سنة، وكريم علاء احمد منير 16 سنة، ودينا محمود 35 سنة مدرسة، ورهف هشام محمد 13 سنة، نوران محمد حسن 10 سنوات، واياد محمد حسن 10 سنوات، وأحمد مصطفي درويش 8 سنوات، وعبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات، وايمان محمد عادل 7 سنوات، وياسن سامح سيد 6 سنوات.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة أن أتوبيس حادث الرماية تابع لمدرسة الإبداع الدولية الخاصة بأوسيم، وأسفر عن إصابة 17 طفلا ومشرفى الأتوبيس، بينهم دينا محمود، مدرسة، مصابة بنزيف، وفاطمة شحاتة مشرفة الأتوبيس، وباقي الإصابات أغلبها كدمات وسحجات، وأقل سن فى الأطفال 6 سنوات.

وكشف الدكتور منصور خليل مدير عام مستشفى الهرم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن عدد إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، منهم طفلة عمرها 10 سنوات حالتها حرجة بالرعاية المركزة، ومدرسة عمرها 35 عاما حالتها حرجة أيضا بالرعاية المركزة، و8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة، وجارى فحص باقى المصابين من الأطفال.

وشهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب أتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، أسفر عن إصابة 17 شخصا بالأتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، ونقلت سيارات الإسعاف مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، واثناء سير الاتوبيس فى طريقه الى المدرسة حدث حادث مرورى امام المتحف المصرى بمنطقة الرماية بالهرم، واصيب عدد كبير من الأطفال ومشرفى الاتوبيس، وبعض المدرسين.





