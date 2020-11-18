هيئة الإسعاف: عدد التلاميذ المصابين بأتوبيس الرماية 17 ولا توجد وفيات

إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات اللازمة.

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بهيئة الإسعاف أن عدد التلاميذ المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، 17 تلميذا ولا يوجد وفيات، وتم نقلهم

وأكدت المصادر المسئولة بهيئة الإسعاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأطفال إصاباتهم خفيفة، وتابعت: إصابة السائق والمشرف بسيطة ولا توجد أى وفيات .