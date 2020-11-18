شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف: عدد التلاميذ المصابين بأتوبيس الرماية 17 ولا توجد وفيات والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت المصادر المسئولة بهيئة الإسعاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الأطفال إصاباتهم خفيفة، وتابعت: إصابة السائق والمشرف بسيطة ولا توجد أى وفيات .
كان قد شهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب أتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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