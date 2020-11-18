صور.. أوناش المرور ترفع حطام حادث انقلاب أتوبيس مدارس في الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أوناش المرور، حطام حادث انقلاب مينى باص "أتوبيس" بطريق المتحف فى منطقة الهرم، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الحادث. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

اتوبيس

انقلاب اتوبيس

زحام مرورى

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