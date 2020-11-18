شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مصابى أتوبيس الرماية لمستشفى الهرم.. والأطفال تابعون لمدرسة خاصة بأوسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت سيارات الإسعاف مصابى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بالقرب من ميدان الرماية بالجيزة، إلى مستشفى الهرم، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وأكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن الأطفال إصاباتهم خفيفة، وأن السائق والمشرفة إصاباتهما متوسطة، وعدد المصابين 13، موضحة أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية.

كان شهد ميدان الرماية بالجيزة انقلاب أتوبيس مدرسة أمام المتحف المصرى، أسفر عن إصابة 13 طفل ومشرفى الأتوبيس، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



حادث أتوبيس المدرسة (1)



حادث أتوبيس المدرسة (2)



حادث أتوبيس المدرسة (3)