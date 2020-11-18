وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة صربية تطوير التعاون المشترك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفد شركة "Trayal" الصربية، برئاسة ميلوش نينيزيتش مدير عام الشركة لبحث موضوعات التعاون في مجال الصناعات الكيميائية والأجهزة الخاصة بالوقاية من تأثير استخدام الأسلحة الكيميائية وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

ورحب الوزير، بوفد الشركة الصربية، مؤكداً اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية في مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على كلا الجانبين حيث تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وبشكل خاص الإمكانيات المتوفرة بالشركات ( م18- م 81 – م 270 – م 300) والتي قام وفد الشركة الصربية بإجراء زيارة ميدانية لها لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.

وتم مناقشة أوجه التعاون المقترحة مع شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) في مجال إنتاج الأقنعة الواقية المتطورة طرازي (M2 – M3) وكذلك إنشاء خط إنتاج مشترك للتعاون في هذا المجال والتعاون مع شركة "أبو زعبل للصناعات المتخصصة" في مجال إنتاج المفجرات الغير كهربيه.

كما تم مناقشة التعاون مع شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "( م 18 الحربى ) فى مجال إنتاج المواد المتفجرة – والتعاون مع شركة " قها للصناعات الكيماوية " ( م 270 الحربى ) فى مجالات أخرى متعددة –وأكد الوزير " مرسى " على سياسة العمل بالوزارة وهي الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العالمية فى كافة المجالات ومن ثم نقل وتطين تكنولوجيا التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.

من جانبه قدم ميلوش نينيزيتش مدير عام شركة " Trayal " الصربية عرض تقديمى عن شركته والتي تأسست عام 1889 وتعد من أقدم شركات التصنيع الصربية في منتجات المطاط والكيماويات وتصنيع الإطارات ومعدات الحماية للأفراد والمتفجرات الصناعية والقنابل المسيلة للدموع، و أثنى "نينيزيتش" على الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والتي تم الإطلاع عليها أثناء زيارة وفد الشركة لعدد من هذه الشركات.

وأكد على التعاون السابق مع شركات الإنتاج الحربي والذي تمتد جذوره لعدة سنوات ماضية معربا عن اهتمام الشركة بفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حالياً نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن شركته من خلال هذا التعاون ستقوم بنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع المعدات والأجهزة الخاصة بالوقاية والسلامة والصحة المهنية داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي العاملة في هذا المجال.