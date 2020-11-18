لمدة 6 أشهر.. "الطيران المدني" تخفض رسوم الطائرات بالمطارات السياحية 50‎%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
قال الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، إنه قرر منح شركات الطيران العاملة بمطارات (محافظة البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح- الأقصر- أسوان) تخفيضًا قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء، بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات المذكورة .
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الذي أشارت خلاله إلى أن تطبيق هذا القرار بدأ منذ نهاية أكتوبر الماضي، ومقرر أن يستمر حتى نهاية أبريل المقبل، بواقع 6 أشهر، في إطار خطة الدولة لتشجيع السياحة إلى المدن الساحلية وعودة حركة الطيران بعد انخفاضها عالميًّا نتيجة فيروس كورونا.
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