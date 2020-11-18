إصابة 9 طلاب في انقلاب أتوبيس مدرسي في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

انقلب أتوبيس مدرسة، صباح اليوم الأربعاء، على طريق الهرم، أثناء توصيل التلاميذ إلى مدرستهم بمحافظة الجيزة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إن حادث انقلاب أتوبيس مدرسة خاصة بمنطقة أوسيم بالقرب من ميدان الرماية في الجيزة، نتج عنه إصابة 9 طلاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم؛ لإسعافهم.

كانت غرفة النجدة تلقت بلاغًا يفيد انقلاب أتوبيس مدرسي على طريق الهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم فحص البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.