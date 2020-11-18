أخبار مصر | غدا.. وزيرا الشباب والنقل يطلقان فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر غدا.. وزيرا الشباب والنقل يطلقان فعاليات قطار الشباب للأقصر وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل فعاليات مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان حيث يقوم الوزيران بتوديع الشباب المشاركين في الفوج الأول من الرحلات قبل توجههم إلى مدينتي الأقصر وأسوان مساء غد الخميس في محطة مصر بالسكك الحديدية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وتبدأ فعاليات الفوج الأول من رحلات قطار الشباب الذي تنفذه وزراة الشباب والرياضة يوم 19 نوفمبر، ويستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، ويقوم المشاركون بتنفيذ البرنامج المحدد لهم من قبل الوزارة، والذي يتيح لهم زيارة أبرز المعالم السياحية والأثرية بالأقصر وأسوان.

وتلزم الوزارة جميع المشاركين في قطار الشباب بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من حيث ارتداء الكمامات، واستخدام المطهرات، والحفاظ على التباعد الاجتماعى انطلاقًا من حرص الوزارة على سلامة وصحة المشاركين.