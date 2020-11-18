أخبار مصر | جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لحي جنوب

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جولة ليلية مفاجئة لمحافظ الجيزة لحي جنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، بجوله ليلية مفاجئة، للمتابعة الميدانية لما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع المحطة بحي جنوب الجيزة مشددا علي ضرورة الالتزام بتنفيذ الاعمال وفقا لأعلى المعايير لما للشارع من أهمية مرورية حيوية.

كما تابع حالة النظافة والاشغالات والحالة العامة للشوارع.

الجوله التي قام بها محافظ الجيزة رافقة اللواء علاء بدران السكرتير العام، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وتيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب.