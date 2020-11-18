شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يثير ردود أفعال واسعة بين المصريين على مواقع التواصل: «أبو حنان هيولعها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت عبارة «أبوحنان» مواقع التواصل الإجتماعى بعد قرارات الرئيس الأمريكى ترامب بتطهير وزارتى الأمن والدفاع من غير الموالين لشخصه بما يلقى ظلالاً من الشك على نواياه تجاه مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير، وذلك بعد إقالة الرئيس ترامب «كريستوفر كريبس» أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني، والذى سبق ووصف الانتخابات الأمريكية بأنها الأكثر أمانًا في تاريخ أميركا.

وعلق أحد مستخدمى تويتر:«يا عم #ترامب يا ابو حنان.. سيبك من كل اللي بيتقال.. أنت معلم بتعمل اللى انت عايزه في امريكا، وبتلعب من بعيد لبعيد في حكومات ودولة العالم.. احييك أيها الزعيم التاريخي لأكبر دولة في العالم للقرن الـ 21 يا عم أبوحنان الريس #ترامب.»

وكتبت أخرى «ابو حنان ماشي بالعربيه ومشغل أغنيه انا جايلك وناويها بتاعت حماقي»، وعلق ثالث: «عااااااجل ترامب يقيل رئيس وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ويربط إقالته بوجود مخالفات وتزوير في الإنتخابات الرئاسية.. أبوحنان هيولعها.»

وذكرت مجلة «ذا نيو يوركر» أن ترامب يقوم بعمليات فصل للموظفين في المؤسسات الامينة واستبدالهم بآخرين أشد ولاءً لشخصه، موضحة أن ترامب قام بفصل 4 من كبار قيادات وزارة الدفاع الأمريكية وعين آخرين بدلاً منهم.

وأضافت المجلة أن ترامب عزل 2 من قيادات وزارة الأمن الدخلى، مضيفة على لسان مسؤول كبير في الأمن القومى سابقًا «إنه يقوم بتطهير الوكالات من أي شخص ليس مواليًا له بنسبة 100%».

وعلقت المجلة على عمليات الفصل نقلاً عن أحد المساعدين الكبار في الكونجرس: «سنشهد المزيد من عمليات فصل الموظفين المحترفين، وتعييد مزيدًا من العملاء المضحكين بدلاً منهم.»