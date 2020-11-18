شكرا لقرائتكم خبر عن سحب عينات من المواد الخام بمصنع التغذية المدرسية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إدارة مراقبة الأغذية في مديرية الصحة بشمال سيناء بالمرور على مصنع إنتاج الوجبات المدرسية في مدينة العريش لمتابعة تطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة تلاميذ المدارس.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن فريق من مراقبة الأغذية يضم كلا منـ محمد فرحان عيد مراقب عام الأغذية بالمديرية وعرفات موسى مراقب أغذيه المديرية وبإشراف من الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائي بالمديرية قام بالمرور على المصنع والإشراف على تطبيق الاشتراطات الصحية.

أضاف شوكة، أنه تم سحب عينات من جميع المواد الخام التي تدخل في تركيب الوجبة المدرسية، التأكد من مدى مطابقة المخازن للاشتراطات الصحية، والزام جميع العاملين في المصنع بارتداء واقي الشعر والكمامة والواقيات الجسدية أثناء عمليه التصنيع، التأكد من تشغيل وحده التعقيم الذاتي عند الدخول وشدد شوكة على التنبيه بضرورة التطهير المستمر للأسطح يوميا، الزام جميع العاملين بالفحص الطبي للتأكد من الخلو من الأمراض المعدية، والتأكد من تخزين جميع الخامات بارتفاع مناسب عن سطح الأرض حتى لا تتعرض للرطوبة .

وأوصي شوكة بضرورة وجود حواجز لمصابيح الإضاءة للوقاية من التلوث الفيزيائي للمواد الغذائية بالزجاج، بجانب التأكد من عمل جهاز كاشف المعادن أيضا للحماية من التلوث الفيزيائي للوجبة الغذائية المنتجة.

أشار شوكة إلى فحص جميع الصلاحيات على الخامات التي تدخل في عمليه التصنيع ..مؤكدًا على استمرار الرقابة على السلع الغذائية والأساسية المقدمة للمواطنين.

المرور علي مصنع الوجبات المدرسية

المرور علي مصنع الوجبات المدرسية

المرور علي مصنع الوجبات المدرسية