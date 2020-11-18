شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع بتهمة استخدام علامات تجارية وهمية فى إنتاج وتعبئة المواد الغذائية ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، ضبط مصنع يقوم باستخدام علامات تجارية وهمية في انتاج وتعبئة المواد الغذائية في منطقة برج العرب، وذلك في إطار تنفيذ حملات تشديد الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين وحماية المواطنين من التدليس والغش التجارى.

وقال «سعدالله»، أن ادارة تموين برج العرب، قامت بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين ومباحث تموين الإسكندرية ووحدة مباحث برج العرب وجهاز حماية المستهلك ومكتب مراقبة الأغذية، بشن حملات على نطاق الادارة، أسفرت عن ضبط مصنع ببرج العرب يقوم بإستخدام علامات تجارية وهمية في إنتاج وتعبئة المواد الغذائية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات من الأرز والسكر، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.