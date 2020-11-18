«حبر فسفوري وإشراف إداري».. طلاب الإسكندرية يجرون محاكاة للانتخابات النيابية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط أجواء انتخابية مماثلة لما يجرى في انتخابات مجلس النواب والشيوخ، ونموذج محاكاة للانتخابات النيابية، أجرت إدارة المنتزه التعليمية في الإسكندرية،بقيادة شريف فتحي مدير عام الإدارة، مساء أمس، انتخابات طلابية لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية.

وأجريت الانتخابات بمقر مدرسة الكويت الثانوية، بحضور مدير عام الإدارة ورائد عام المرحلة الثانوية، ومشاركة جرجس صبري موجه أول التربية الإجتماعيه، ووفاء يوسف مسؤول قسم الاتحادات الطلابية، والموجهين محمد كمال، ونجلاء قنديل، وسهام السيد، ومساعد وأخصائي اتحادات الطلاب مروة عبدالمجيد.

كما شارك في الإشراف على العملية الانتخابية، أخصائيو المرحلة الثانوية.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

وجرت أعمال التصويت، بشكل رسمى ومصغر من الانتخابات البرلمانية من خلال استخدام الحبر الفسفوري للطلاب، ولجان اقتراع سرى وإشراف فنى، على عملية التصويت لتتم بشفافية ونزاهة، أعقبها التصويت الذي استمر لنحو ساعة أعمال فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية والفائزين بعضوية المكتب التنفيذي.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

وتم انتخاب أمين طلاب المرحلة الثانوية، والأمين المساعد على مستوى الإدارة والمقررين الخمس.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بدوره قال شريف فتحى مدير عام الادارة، أنه كان حريص على التواجد أثناء اجراء الانتخابات على الرغم من انشغاله بالعديد من الامور، مشيدا بفكرة انتخابات اتحاد الطلاب ذاتها باعتبارها همزة الوصل ومنبر التواصل بين المجتمع المدرسي والإدارة المدرسية ومن ثم الإدارة التعليمية.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

وأضاف «فتحى»، لـ«المصرى اليوم»، أن عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت 29 ناخباً هم أمناء اتحادات طلاب المدارس على مستوى مدارس المرحلة الثانوية في المنتزة، لاختيار أعضاء المكتب التنفيذى والبالغ عددهم 7 أعضاء.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

ولفت إلى أنه سيتم تنفيذ نفس التجربة لطلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية، مشيداً ببرامج المرشحين الذي قاموا بعرضها خلال عملية التصويت والتى لاقت استحسان وقبول لدى الجميع.

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)

بـ"حبر فسفوري وإشراف ادارى" .. طلاب الإسكندرية يجرون نموذج محاكاة لانتخابات "النواب والشيوخ" (صور)