شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل الكهرباء عن محكمة الأسرة ومستشفى البحر الأحمر بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن محكمة الاسرة، مستشفى البحر الاحمر، دار المناسبات، تقسيم ابو نواس، المسجد القطرى والمنطقة المحيطة به، تقسيم عرابيا بالغردقة وذلك صباح اليوم الاربعاء لمدة ٥ ساعات وذلك من الساعة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية . الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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