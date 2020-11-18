شكرا لقرائتكم خبر عن تجنباً للزحام.. «تجارة الاسكندرية» تتيح 8 منافذ تحصيل إلكتروني لسداد المصروفات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، إتاحة 8 وسائل دفع الكترونى، لتحصيل الرسوم الدراسية من طلابها المستجدين، تجنباً للزحام الذي يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الكلية على موقعها الالكترونى«على فيسبوك»، أنه تجنبا للزحام في سداد المصروفات الدراسيه وﻻتباع اﻻجراءات اﻻحترازيه والتباعد وتجنب المصروفات اﻻداريه في حالة التأخير في السداد، تم إتاحة خدمة دفع الكتروني للطلاب من خلال استخدام وسائل السداد اﻻليكترونيه عن طريق 8 منافذ تحصيل، على أن يتم تسليم ايصال السداد لشئون الطﻻب في الكلية.

وشملت المنافذ المتاحة للطلاب، أمان وسداد وخالص وبى ومصارى وممكن وتمام.

وبحسب الموقع الرسمى للكلية، فانه بالنسبة لطﻻب الساعات المعتمده، يتم تسليم استمارة التسجيل وايصال السداد للمصروفات لشئون الطﻻب أيضاً.