شكرا لقرائتكم خبر عن مرور وتفتيش مفاجئ لمستشفى رأس غارب المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب ودكتور تامر مرعى وكيل الوزارة مدير المديرية الصحية يرافقهم دكتور عمرو عادل مدير إدارة المستشفيات مرورا مفاجئا لمستشفى رأس غارب المركزى للاطمئنان على الخدمات العلاجية التي تقدم للمرضى وكذلك التأكد من عمل جميع الأجهزة الطبية. حيث تفقدوا قسم الاستقبال والاطمئنان عى تواجد جميع التخصصات الطبية، كما تفقدوا وحدة العناية المركزة وزيارة المرضى والاطمئنان على حالتهم الصحية ومدى توافر الخدمة الطبية والمتابعة المستمرة لهم . واضاف رافت أن دكتور تامر مرعى قام بالتأكد من تشغيل جهاز الأشعه المقطعية، كما تفقدا وحدة الغسيل الكلوى والتأكد من عمل جميع الأجهزة بها والقضاء على انتظار المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم واخيرا تم المرور على غرفة المبتسرين ومتابعة عمل جميع الحضانات وتوفير افضل خدمة طبية للأطفال. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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