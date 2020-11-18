شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت وحدة نجدة الطفل ببنى سويف لـ3 أطفال طردتهم زوجة الأب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سارة فوزي مسؤول نجدة الطفل بمركز ومدينة ناصر، بمحافظة بنى سويف، إن وحدة نجدة الطفل على مدار العامين السابقين نجحت في حل العديد من المشكلات ودراسة حالات الاطفال الذين طردتهم اسرهم وتم توفير أماكن لهم، فقد نجحت وجدة نجدة الطفل في إنقاذ 3 أطفال بعد أن توفيت أمهم وقام والدهم بالزواج بأخرى وفوجىء الاطفال بزوجة الاب تقوم بطردهم من منزل والدهم.

وعلى الفور تم دراسة الحالات الثلاثة للاطفال وتبين أن أعمارهم تتراوح ما بين 15 إلى 5 سنوات، وتم مخاطبة الشؤون الاجتماعية وتم نقل الاطفال الثلاث إلى المؤسسة الايوائية، والحاق الابنة الكبرى بالفصل الواحد، والحاق الابنة الثانية بالصف الاول الابتدائى باحدى مدارس مدينة ناصر، والابن الاصغر تم إلحاقه بالصف الاول الابتدائى الازهرى .

واضافت «سارة» انه تم دراسة حالة إنسانية أخرى «لسيدة» معيلة تحتاج إلى «سرير» نظرا لظروفها المعيشية السيئة، وعلى الفور قامت نجدة الطفل بتوفير السرير لها وعرض حالتها على الشؤون الاجتماعية، وتم عمل معاش ضمان إجتماعى لها قدره 500 جنيها ،

واشارت إلى ان نجدة الطفل بمركز ناصر قامت بدراسة حالة لطفل معاق وعرضته على اللجنة الطبية وحددت إعاقته بانها 50% وقامت الشؤون الاجتماعية بصرف معاش شهؤى له يبلغ قيمته 323 جنيها

وقالت «سارة فوزى» مسؤول نجدة الطفل اننا نعمل تحت اشراف الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف، والمشرفة على نجدة الطفل بالمحافظة شيماء كرم، ورئيس مدينة ناصر مشيرة إلى ان الواقعة التي تم حلها ايضا عندما طلب قسم الشرطة بمركز ناصر تدخلنا وابلغنا بان «طفل» في المؤسسة الايوائية، يقوم بضرب راسه في الحيط، ويهدد بالهروب من المؤسسة، ويتهم الطباخ بانه يضع السم في الطعام، ويقوم بشد العاملة ويجرها على البلاط، ويعتدى بالضرب على زملائه، وتواصل مسؤولى المرسسة مع اسرة الطفل فرفضت استلامه، وطلب مسؤولى المؤسسة الايوائية بنقل الطفل من المؤسسة، واضافت اننا قمنا ببحث حالة الطفل وتم الرد على المؤسسة الايوئية بان الطفل تحت مسؤوليتكم كمؤسسة ايوائية، تعمل تحت مظلة كبيرة هي مظلة التضامن الاجتماعى، التي تمتلك مراكز للارشاد النفسى، فيجب عليكم ان تخضوا الطفل لجلسات التهذيب النفسى، والا سيتم محاسبتكم قانونيا. وفعلا تم انهاء مشكلة الطفل