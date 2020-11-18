شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لجنتك وموعد الانتخابات بمحافظتك من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر وفق ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين في الخارج الذين توجد أصواتهم في 14 محافظة مصرية، وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم الإثنين23 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر لإجراء في محافظات: الجيزة وسوهاج والمنيا وبني سويف وأسوان والفيوم وقنا والأقصر والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح والبحيرة والإسكندرية.

ويتم إعلان نتيجة الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن النتيجة في يوم 30 نوفمبر المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر، موعدًا لاجراء انتخابات الإعادة بالنسبة للمصريين في الخارج بمحافظات المرحلة الثانية والذين يبلغ عددهم 13 محافظة.

كما حددت الهيئة يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر موعدًا لاجراء الانتخابات في الداخل، وهى محافظات: القاهرة والغربية والقليوبية والدقهلية ودمياط والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء.

ويتم إعلان نتيجة الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية رسميًا من الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في الإعلان عن النتيجة في يوم 14 ديسمبر المقبل.

ويمكنك معرفة كل البيانات اللازمة للادلاء بصوتك الانتخابى من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى بمجرد أن تُدخل الرقم القومى المكون من 14 رقمًا سيظهر لك اسم اللجنة (المدرسة) ومكانها ورقمها ورقمك في الكشوف الانتخابية، ويمكنك الدخول على الرابط لمعرفة لجنتك اضغط هــنــــــــا.