شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يوجه رسالتي شكر وتهنئة بالعربية والإنجليزية وتفاعل كبير للمصريين والأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول رسالتى شكر وتهنئة للمنتخب ومحبيه عبر حسابه الرسمى الموثق على موقع «تويتر»، والذى يبلغ عدد متابعيه عليه نحو 13 مليون و400 ألف متابع.

وجه صلاح الرسالة الأولى إلى المنتخب عقب فوزه فى مباراة توجو قائلاً: «مبروك منتخب مصر والجهاز الفنى واللاعبين الفوز»، موضحًا إنه فوز مهم فى ظروف صعبة، وأن الأفضل قادم باذن الله.

حصدت «التويتة» نحو و60 ألف اعجابًا، و1900 إعادة نشر، و1800 تعليقًا والدعوات بالشفاء من مصريين وعرب منها: «يا رب ترجع بالسلامة يا طعيمة»، «مستنينك ترجع يا فخر العرب انت أقوى من كورونا»، «ألف مليون سلامة عليك يا نجم النجوم الصعود ده إهداء ليك انت والننى حبايبنا»، «كان نفسنا نشوفك فى الملعب يا كنج.. بس نشوفك على خير قريب باذن الله» «حبيب المصريين.. ربنا يكرمك ويوفقك، ويبعد عنك العين والمتربصين، ويعلِّي شأنك فى مجالك بإذن الله، ويعوضك خير عن أي شئ حصل، وترجع أحسن من الأول بكتير بإذن الله.. وملكش دعوة برغي حد عايز يعطلك.. ركز واستمر وتفائل، وبإذن الله القادم أفضل.»

كما وجه رسالة باللغة الانجليزية يقول فيها: «أود أن أشكر كل فرد على الرسائل الداعمة والأمنيات الطيبة، وأنا على ثقة من أننى سأعود إلى الملعب قريبًا»، ولاقت التغريدة 86 ألف إعجابًا و2.8 إعادة نشر و2700 تعليقًا غالبيتها العظمى باللغة الانجليزية، منها«نحن نحبك كثيرًا وننتظر عودة الملك محمد صلاح قريبًا»، «ربنا يشفيك يا نجم، وترجع أقوى من الأول»، «كنت فى الفريقين الأفضل لى، ولا يمكن للفيروس أن ينتصر عليك.»