شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة.. توقعات «الأرصاد» لطقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاع بدرجات الحرارة لتصل درجة الحرارة على القاهرة والأقصر إلى 25 ، 28 درجة مئوية على التوالي بدلاً من أمس الثلاثاء 24 ، 26 درجة فيما يظل الطقس بارد ليلاً على كافة الأنحاء .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم طقسا معتدلا على كل الأنحاء لطيفا على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً يكون باردا على كل الأنحاء مائلا للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش) وفرصة سقوط المطر (30%) تقريبًا.

وهناك شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 7 .1: 1. 1 والرياح السطحية شمالية غربية.

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 16 الاسكندرية 24 17 وادي النطرون 24 17 طنطا 24 16 شبين الكوم 24 16 دمنهور 24 17 بلطيم 23 17 مطروح 21 14 السلوم 20 14 سيوة 22 12 بورسعيد 24 18 دمياط 23 18 الزقازيق 25 16 المنصورة 24 16 الإسماعيلية 26 15 السويس 25 16 العريش 24 17 رفح 24 15 رأس سدر 26 15 نخل 24 08 نويبع 27 20 طابا 25 19 كاترين 19 08 الطور 25 18 شرم الشيخ 28 20 الغردقة 27 18 مرسى علم 26 18 الفيوم 26 15 بني سويف 26 14 المنيا 26 13 أسيوط 26 13 سوهاج 26 15 قنا 27 15 الأقصر 28 13 أسوان 28 15 ادفو 28 15 أبوسمبل 26 15 الوادي الجديد 27 13 شلاتين 30 20 أبورماد 29 19 حلايب 27 22 رأس حدربة 28 20