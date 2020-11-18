شكرا لقرائتكم خبر عن عميد "آداب القاهرة" يخصص "مقرا" بساحة الكلية لخدمة الطلاب ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور شريف شاهين القائم بأعمال كلية الآداب جامعة القاهرة، عن تخصيص مقرا بساحة الكلية يتولى تقديم التيسيرات للطلاب ذوى الهمم المنضمين للكلية والرد على كافة استفساراتهم وأولياء أمورهم المتعلقة بالعملية التعليمية بالكلية.

وقال الدكتور شريف شاهين، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن لأول مرة يجرى إنشاء مقر لخدمة الطلاب ذوى الهمم بالكلية، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إرشاد الطلاب ذوى الهمم والتعامل مع مشاكلهم سواء المتعلقة بالتساؤلات الخاصة بمقر القاعات الدراسية أو المرتبطة باستخدام المنصة التعليمية وتشغيل "التابلت" الخاص بالطلاب.

وأشار عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، إلى أن هناك انتظاما كاملا فى العملية الدراسية بالكلية، وتطبيق منظومة التعليم الهجين التي تمزج بين التعليم أون لاين من خلال المنصة التعليمية العالمية لجامعة القاهرة "بلاك بورد" مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال المحاضرات بالكلية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعى لمنع انتشار كورونا.