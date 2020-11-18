شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة السكة الحديد، أنه مخطط وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الروسية خلال الشهر الجارى، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب الموقعة بين هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسى المجرى، بقيمة مليار و16 مليوناً و50 ألف يورو.

واستقبلت هيئة السكة الحديد الآن 138 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية) بعد وصول 17 عربة مؤخرا ضمن صفقة تصنيع وتوريد الـ1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب، التى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر.

وصفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.