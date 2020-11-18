شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وأمطار على السواحل الشمالية اليوم والعظمى بالعاصمة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لشبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، باردا على شمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.