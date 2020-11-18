شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة المنتخب بمطار القاهرة بعد الفوز على توجو..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، علي استقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، عقب وصولها من توجو بعد الفوز علي منتخب توجو بنتيجة 3 /1 .

وكانت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، وصلت منذ قليل، إلي مطار القاهرة قادمة من توجو علي متن طائرة خاصة وفرتها شركة بريزنتيشن الراعي لاتحاد الكرة و المنتخبات الوطنية في رحلة استغرقت 6 ساعات .