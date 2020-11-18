شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تواصل صرف الأسمدة الشتوية.. واجتماعات لتوفير 1.6 مليون طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة التنسيقية للأسمدة، بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اجتماعاتها المكثفة مع شركات إنتاج الأسمدة لمرجعة حصتها الموردة، وإلزمها بتوريد حصتها الجديدة كاملة لتغطية احتياجات موسم الزراعات الشتوية، بتوريد الشركات المنتجة 1.6 مليون طن أسمدة احتياجات السوق للزراعات الشتوية، واستمرار صرف الأسمدة الشتوية من الجمعيات الزراعية من قبل لجان معاينة.

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك اجتماعات دورية أسبوعية مع الشركات المنتجة للأسمدة، لمراجعة واستكمال باقى حصتها المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من المقررات السمادية الشتوية، وتشكيل لجان متابعة ومعاينة لصرف الأسمدة من الجمعيات الزراعية لم يزرع الأرض فعليا.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، مؤكدا أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.

فيما تعمل وزارة الزراعة من خلال قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة، بتطبيق المنظومة التى يطلق عليها "البركود" لشحنات الأسمدة الزراعية الموسم الزراعى الشتوى، حيث تعمل المنظومة منذ بدء خروج السيارات المحملة من المصنع تحمل بوليصة شحن موجه إلى المكان المحدد سواء جمعيات "إصلاح، ائتمان، استصلاح" أو مخازن البنك الزراعى، وفى حالة رجوعها من غير المستندات الدالة التى تفيد تسليم الشحنة إلى الجهة المنوط بها وغير معتمدة بالبركود، والخاصة بأمين المخازن ومدير الجمعية والختم العادى لرئيس الجمعية يتم على الفور البلاغ عن السيارة للنيابة.