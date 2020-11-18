شكرا لقرائتكم خبر عن 17 سؤالا وإجابة حول عداد الكهرباء مسبق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعدت إدارة التحرير التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ١٧ سـؤال وجـواب عن العدادات مسبوقة الدفع تتضمن غالبية الأسئلة التي يتم طرحها من جانب المواطنين.

وجاءت الأسئلة كالتالي:

س: كيف أعرف الرصيد المتاح بالعداد؟

ج: بالعداد 3 شاشات رئيسيه الرصيد بالجنيه-الرصيد بالكيلو-الشريحه



س: إمتى أشحن ..؟

ج: توجد بالعداد لمبة بيان في واجهة العداد تضيئ عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيئ ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

س: ما هو أفضل وقت للشحن خلال الشهر؟

ج: هناك شائعه ان الشحن افضل اول الشهر لانك تكون عند الشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يكون اكبر ولكن نفترض أن رصيدك انتهى هل ستظل بدون كهرباء حتى اول الشهر؟؟ طبعا لا وللعلم عند اول كل شهر يعود العداد للشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يزيد مره أخرى.

س: لماذا لايعود العداد للشريحه الاولى عند الشحن؟

ج: العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحه الاولى مع اول دقيقه كل شهر وهو بذلك يحقق لك عداله استخدام لانه في نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره أخرى اما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجى بالوقت والتاريخ محكم.

س: هل هناك حل لو فصل العداد انذار والكارت غير موجود بجانب العداد؟

ج: يقوم بادخال بطاقه رقم قومى أو فيزا بنك في العداد الدفع فيعود التيار الكهربائى فورا حتى عودتك بالكارت.

س: هل قيمة الشحن هي من تحدد الشريحه؟؟

ج: لا.. الشريحه اللى بيحددها استهلاك لان كل شريحه بكميه معينه من الكيلووات عند استهلاكها حضرتك بتتنقل لشريحه اعلى حتى اول الشهر وعودتك للشريحه الاولى مره أخرى .

س: شاشات العداد الاخرى ماذا تعنى ؟

ج: شاشات العداد الاخر تحتوى على بياناتك مثل: رقم العداد ورقم المشترك والوقت والتاريخ وفى حالة انه في فروق شرائح أو العداد وصل الرصيد صفر ولم يفصل لانه اجازه أو ليلا كما هو مبرمج بالعد اد وتوجد شاشة الديون بالجنيه حتى تقوم بالشحن وتخصم الديون من العداد وليس الشحن كذلك شاشة الجهد والاستهلاك الكلى منذ تركيب العداد واستهلاك كل شهر على حده.

س: هل بامكانى متابعة استهلاكى بالكيلو وات خلال الشهر؟

ج: نعم وبكل سهوله من شاشة الاستهلاك خلال الشهر تقدر تعرف استهلكت كام كيلو كما يمكنك قبل التوجه للشحن تركيب الكارت بالعداد حتى ظهور كلمة كارت مقبول وبالتالى عند قدومك الينا للشحن نستطيع الاجابه عن كل الاستفسارات التي تريدها.

س: دائما تؤكدون علينا بتركيب الكارت بالعداد قبل الشحن فما الفايده؟

ج: الحقيقه هذا الجزء بالذات مهم جدا جدا لانه اولا نستطيع الرد عن كل اسئلتك وحالة العداد وحالة البطاريه وطمئنتك والرد عليك كذلك تساعدنا في تحديد نسبة الكهرباء المستهلكه بالكيلو والجنيه

س: ماذا أفعل في حالة ضياع كارت الشحن؟

ج: يتم التوجه إلى إدارة الكهرباء التابع لها مع صورة أو رقم العداد كذلك بطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها أو توكيل أو عقد ايجار موثق من صاحب العداد بتقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وبتستلمه في دقائق معدوده.

س: وهل يتلف الكارت؟

ج: نعم لو تعرض للماء والعرق والشمس بتتأثر الشريحه النحاسيه ولا تعود تعطى بيانات ولا نتمكن من قرائتها بيتم تغييره لذا ننصح بالحفاظ على الكارت

س: ما العمل لو الكارت ضاع وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد؟

ج: لا داعى للقلق كل عملية شحن بتسجل في ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته بتسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بارقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

س: هل العداد لا يفصل بالأجازات الرسمية وبالليل؟

ج: بالفعل العداد مبرمج على عدم الفصل الجمع والاجازات الرسميه وكذلك من الساعه 5 مساءا وحتى ١٠ صباحا.

س :امتلك لوحة العداد بها اكثر من عداد وبنفس الاسم كيف يتم التمييز الكارت الخاص لكل عداد؟

ج: الكارت به استيكر عليه رقم المشترك يتم قلب شاشات العداد يوجد بعد الثلاث الشاشات الرئيسيه شاشة رقم العداد وبعدها شاشة رقم المشترك يمكنك منها معرفة الكارت الخاص بكل عداد.

س: ماهي وسائل شحن العداد؟

ج: اولا الشحن من أى هندسة تابعة للشركة أو الشحن من أي منافذ بيع فورى.

س :ماذا أفعل في حالة الاحتياج لايصال كهرباء ؟

ج: مع كل شحن بتستلم ايصال حرارى ولو محتاج ايصال تفصيلى متاح ولو محتاج بيانات العداد وتاريخ التركيب بيتم استخراج شهادة بيانات من شركة الكهرباء التابع لها.

س: ماذا لو تم فتح غطاء العداد؟

ج: يتم دفع غرامة فتح الغطاء طبقا للرسوم المقررة بالشركة.