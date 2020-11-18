شكرا لقرائتكم خبر عن صيانه منازل المتضررين بمنطقه المحجر بالجهود الذاتيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وجيه عمارة رئيس مركز ومدينة الحمام بمطروح أنه بناء على تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبناء على تكليف وجيه عماره رئيس مركز ومدينه الحمام لنائبه رمضان الباجوري بالانتقال على الطبيعه لمعاينة منطقه المحجر نتيجه ارتفاع منسوب المياه الجوفيه والصرف الزراعي الناتج من قري الخريجين بالرويسات ادي إلى غمر عدد من المنازل بالمياه وعلي الفور تم الانتقال ومعاينة الموقع واعداد مذكره العرض على المحافظ بالمعاينه على الطبيعه بتضرر بعض المنازل من سكان منطقه المحجر بغمر منازلهم بالمياه وسيتم أخذ موافقه السيد الوزير المحافظ بتسكينهم بشقق الايواء العاجل التابعه لمركز ومدينة الحمام لحين الانتهاء من ترميم وصيانة منازلهم بالجهود الذاتيه بمعرفه النائب صلاح عياد كما تعهد بردم بركة المياه امام المنازل لمنع دخول المياه الجوفيه وكذلك عمل طريق ترابي ممهد لسكان هذا المنازل.

وعليه يتم حاليا من قبل الإدارة العامه لصرف النوباريه تنفيذ مشروع بوكس كالفرت خرساني بطول ١ كم وتم تنفيذ ٣٦% من المشروع بالاضافه إلى انه جاري تركيب وحدة رفع مؤقته قدرتها ٢ م مكعب في الثانيه لشفط المياه من غرب المدينه إلى المصرف الزراعي من قبل الادارة العامه لصرف النوباريه كما تم تسليك وتطهير لخط مواسير قطر ١.٥ م وذلك للتخلص من المياه المتراكمة.