شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شيش وغلق مقهى وتحرير 20 محضرًا ومصادرة مكبرات صوت خلال حملة بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق ،حملة لإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً ،وبالتنسيق مع مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، بحضور السيد عبدالستار ،نائب رئيس المدينة للازلات والاشغالات، ورئيس وحدة مرافق دسوق، النقيب ابراهيم حسن ،وقسم الإشغالات بالوحدة برئاسة جابر داود والمتابعة الميدانية.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات بشوارع المدينة والميادين وكورنيش النيل والكافيتريات والمقاهي ومصادرة مكبرات الصوت بالتوك توك وتم غلق وتشميع مقهى لمخالفته بتقديم الشيشة ،وتابعت رئيس المدينة، التزام المحال التجارية بقرار الغلق المحلات والكافيتريات والمقاهي ،تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19). .

وقالت المهندسة ،عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة دسوق أن الحمله تمكنت من ضبط 50 كرسى، تحرير 20 محضر إشغال، وضبط 3موازين وسماعات مكبرة ،وغلق مقهى بشارع الكورنيش لمخالفته تقديم شيش ،مشيرة إلى أن الحملة مستمرة على مدار الساعة ،لإعادة الانضباط بالشارع ،وتحقيق الانضباط العام.

حمله ليليه علي المقاهي بدسوق

حمله ليليه علي المقاهي بدسوق

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