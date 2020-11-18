شكرا لقرائتكم خبر عن فوده يستقبل الغطاس صدام الكيلاني ويعد بتكريمة وفريق عمله فى احتفالية كبرى بدهب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الغطاس صدام الكيلانى وفريق العمل الخاص بة ، وهنأه على الإنجاز الكبير الذى حققه بالغطس لمدة 145 ساعة و39 دقيقة بمدينة دهب وتحطيمة للأرقام القياسية السابقة ، مما جعلة نموذجا للتحدى والعزيمة للشباب وأنه بذلك أصبح نموذجا وفخرا للشباب وبخاصة شباب جنوب سيناء ،
كما وعد المحافظ بإعداد احتفالية لتكريمة خلال الفترة القادمة وذلك بمدينة دهب بحضور رياضى اعلامى على أعلى مستوى وبمشاركة عدد من الجهات والوزارات المختصة لتسليط الضوء على هذا الحدث العالمى الهام والذى من شأنة دعم الشباب والسياحة الرياضية بالمحافظة ، كما وعدة بتقديم المحافظة لكافة اشكال الدعم لة خلال الفترة القادمة .
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