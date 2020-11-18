شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: نجلاء فتحي لم تحضر عزاء محمود ياسين فكيف أمنعها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة شهيرة إنها استغربت من شائعة أنها رفضت حضور نجلاء فتحى عزاء محمود ياسين، لأنه هناك صلة قرابة بينهما.

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، أن نجلاء لم تحضر العزاء لظروف خاصة لكنها اتصلت بى تعزينى، وانا مستغربه من الناس اللى بتجرى وراء التريند على حساب الناس.

وأشارت شهيرة إلى أن عزاء محمود ياسين كان ملحمة حب لمحمود ياسين.