شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة رعدية أحياناً وانخفاض بدرجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد فيها البلاد انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وأمطار غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشماليةيصاحبها رياح واضطراب الملاحة البحرية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء طقسا معتدلا على كل الأنحاء لطيفا على السواحل الشمالية، والطقس ليلاً يكون باردا على كل الأنحاء مائلا للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – مطروح- رشيد – دمياط – بورسعيد – العريش) وفرصة سقوط المطر (30%) تقريبًا.

وهناك شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «25- 16»، الإسكندرية «24 – 17»، قنا «27- 15»، الأقصر «28– 13»، أسوان «28– 15».

أما غداً الخميس فتنخفض درجات الحرارة ليسود لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب البلاد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق الوجه البحري ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 50 % تقريباً ) وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 30 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد ) بفرصة ( 70 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 60 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«24 – 16»، الوجه البحرى «24 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24– 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27- 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «27 – 16» درجة مئوية.

أما بعد غدً الجمعة فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب البلاد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

ويتوقع الخبراء أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ) بفرصة ( 40 % تقريباً )، متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري ( كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية ) بفرصة ( 60 % تقريباً )، غزيرة رعدية أحياناً على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم ) بفرصة ( 90 % تقريباً )، وعلى السواحل الشمالية الشرقية (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) بفرصة ( 80 % تقريباً ) .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة مثيرة للأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«23 – 16»، الوجه البحرى «23 – 16»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 17»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «24 – 18»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «27 – 20»، شمال الصعيد «24 – 15»، جنوب الصعيد «26 – 16» درجة مئوية .