شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى استشهاده.. كيف كشف الشهيد مبروك جرائم الإخوان فى التآمر والتخابر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهجت الجماعة الإرهابية خط واضح فى العنف والدم والانتقام ممن يكشف حقيقتها وأساليبها فى التخابر والتحريض ضد الدولة المصرية، وتحل اليوم ذكرى هامة فى هذا الصدد وقعت منذ 7 سنوات، فى مثل هذا اليوم 18 نوفمبر 2013، حيث اغتالت يد الإرهاب الشهيد المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى، أثناء مروره بالسيارة التى يستقلها بشارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه مما أدى إلى استشهاده.

ويتورط فى هذه القضية تنظيم "أنصار بيت المقدس" وهو من أبشع الجرائم التى أرتكبها المتهمين في حق الوطن، واقعة اغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بأمن الدولة، وأظهرت التحقيقات تورط 7 متهمين فى واقعة رصد منزل وسيارة الشهيد مبروك والذين استهدفوه يوم 18 نوفمبر من عام 2013.

ويأتى المتهمون المتورطون فى واقعة اغتيال المقدم "مبروك"، هم الثانى بأمر الإحالة محمد علي عفيفى، والثالث محمد بكرى محمد، والحادى عشر أشرف على حسنين، والسادس والعشرون عمرو محمد مصطفى، والسابع والعشرون وسام مصطفى سيد، والثامن والعشرون أحمد عزت محمد، والتاسع والعشرون أنس إبراهيم صبحى.

وارتبط اسم الشهيد "مبروك"، بالعديد من الأحداث الهمة التى وقعت داخل البلاد فهو الذى سطر محضر تحرياته المؤرخ فى 9 يناير 2011، حول اجتماع قيادات الإخوان للتنسيق لأحداث العنف التى وقعت بعد أحداث ثورة 25 يناير والتى خدع بها الكثيرون من أبناء الوطن المحبين لوطنهم.

ففى قضية التخابر مع حماس والتى كان يعاد فيها محاكمة 23 متهما من قيادات الإخوان، والتى كانت تنظرها دائرة الإرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بتاريخ 19 نوفمبر 2017، فضت المحكمة حرزا عبارة عن مظروف بنى بداخله محضر تحريات الشهيد مبروك مؤرخ 9 يناير 2011، الساعة الواحدة مساء ومثبت به أنه ورد إليه معلومات من مصادره السرية بقيام القيادات الإخوانية وعلى رأسهم محمد بديع بعقد عدة لقاءات بمقر التنظيم بالمنيل.

وأضاف المحضر: "وخلال الاجتماع تمت دعوة العناصر الشبابية والناشطين السياسيين بتنظيم تظاهرات بتاريخ 25 يناير 2011 بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشرطة، وملاءمة ذلك بتدخل عناصر الجماعة وكوادرها ومشاركتها فى التظاهرات، وتوجهات التنظيم الدولى الإخوانى الذى يستهدف إشاعة الفوضى فى البلاد تمهيدا لإقامة الدولة الإسلامية".

وجاء فى المحضر: "أنه تمكن من رصد تكليف من الإخوانى محمد مرسى العياط عضو مكتب الإرشاد المشرف على القسم السياسى للهيكل التنظيم الإخوانى لكل من الإخوانيين محمد الكتاتنى ومتولى صلاح عبد المقصود متولى، للسفر إلى دولة تركية والالتقاء مع هارب "أحمد عبد العاطى" فى دولة تركيا لتدارس إمكانية استثمار الجماعة للأحداث المتوقعة فى البلاد واستغلالها بما يخدم الجماعة، فضلا عن الوقوف على آخر مستجدات الموقف الأمريكى من الأحداث".

كما أن الشهيد محمد مبروك ضبط وثيقة بخط مرسى أثناء اعتقاله بها بند يشير لدخول إسرائيل لسيناء.

ففى خلال محاكمة قيادات الإخوان بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، كشف اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق بأمن الدولة العديد من الأسرار فى شهادته، مشيرا إلى أن الشهيد محمد مبروك ضبط وثيقة بخط مرسى أثناء اعتقاله بها بند يشير لدخول إسرائيل لسيناء.

وتابع عزب: كلفت الشهيد محمد مبروك بتسجيل مكالمات الهاتفية للمتهمين محمد بديع ومحمد مرسى من 21 يناير وحتى 26 يناير 2011، وتأكد مبروك من مضى الجماعة فى تنفيذ مخطط المؤامرة لتنفيذ المخطط للنهاية مع أحد عملاء الاستخبارات الأمريكية.