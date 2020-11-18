سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى فى أجواء دمشق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباءأن الدفاع الجوى تصدى "لعدوان إسرائيلى" في سماء منطقة دمشق، وأضافت أنه سمع دوى انفجارات هزت منطقة دمشق.

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