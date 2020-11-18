شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مليار دولار صادرات مستهدفة من قطاع الاتصالات والإلكترونيات..اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف خطة العام المالى 2020/2021، أن تبلغ قيمة صادرات قطاع الاتصالات أكثر من 14 مليار دولار، منها نحو 4 مليارات و997 مليون دولار من صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد.

كما تستهدف الخطة أن تبلغ قيمة صادرات الإلكترونيات مليارى و50 مليون دولار، وإنشاء مصنعين للإلكترونيات وتوفير 75 ألف فرصة عمل، ودعم 146 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة.

وفى سبيل تعميق الصناعة التكنولوجية تستهدف الخطة صادرات قيمتها 7 مليارات و47 مليون دولار، واحتضان 89 شركة ناشئة بضخ استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وتوجيه برنامج دعم الصادرات لـ108 شركة، وجذب شركة استثمار عالمية للاستثمار فى مصر.

وفيما يتعلق بتطوير نُظُم الاتصالات تستهدف الخطة إنشاء 3 مُجمعات للتكنولوجيا والإبداع، وجذب 277 مليون جنيه استثمارات أجنبية مُباشرة، وتوصيل خدمة الاتصالات الأرضية إلى مليون منزل، وتطوير 400 مكتب بريد.