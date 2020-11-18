شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستغل الإخوان مراكزها الإسلامية وجمعياتها بالخارج لنشر خطابها التحريضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على استغلال مؤسساتها بالخارج لتعزيز فرصها فى الاستقواء بدول الغرب.

وأشار إلى أنه من بين ما تستعين به "الإرهابية" لتقديم صورة سيئة عن النظام المصري وتحريض حكومات الغرب على مصر وإيصال صورة سيئة عن حقوق الإنسان بها، وتقليب الرأى العام الخارجى ضدها، هي المرامز الإسلامية والمساجد والجمعيات التى تسيطر عليها بالخارج، والتى تتخذها منبرا لنشر العنف والتحريض ضد الدولة المصرية والدول المعادية هذا بحانب بث خطابها المشوه والدموى، وهو ما يصب فى صالح المشروع الذى تتبناه الحكومات الغربية للاتساع فى الشرق الأوسط والتدخل فى شئونه ولكن أصبحت تتأذى منه نتيجة غياب الرقابة على هذه المراكز والتى تمثل منفذا للإرهاب الذى يقع بدول العالم بنشر فكرها المتطرف من خلاله.

وشددت أن الجماعة عملت لضمان نشر هذه التقارير بشكل واسع باستنساخ ما يقوم به اليهود من تشكيل لوبيات أو مجموعات ضغط على المؤسسات بالخارج من بينها منابرهم هذه لتمارس هذا النشاط، موضحا أن الجماعة تستهدف من تواجدها فى هذه الأماكن الدعوية أن تكون نقطة تجنيد للمسلمين فى أوروبا وأمريكا، فالجماعة توهم المسلمين بالخارج أنها تخشى على العربى المهاجر من ضياع الهوية الدينية فى المجتمعات المفتوحة ثم تنتقل لعمليات التجنيد.

وشدد أن كافة مساعى "الإرهابية" لتزويد فرصها فى الاستقواء بالخارج لن تؤتي بنتائج إيجابية لأن الشارع أدرك خطورة هذه الجماعة ومهما سعت للعودة لن تتمكن.