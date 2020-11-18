أسعار وشروط.. الإسكان تتيح استبدال أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أتاحت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، استبدال أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، والإسكان المتميز، بعدد من المدن الجديدة، حيث ينتهي التقديم والاستبدال يوم الخميس 19 نوفمبر في تمام الساعة الـ11:59 مساء.

أولاً.. أراضي الإسكان الأكثر تميزًا:

مدن الطرح:

15 مايو - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة - أسوان الجديدة - مدينة بدر - مدينة برج العرب الجديدة - دمياط الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة، بواقع 497 قطعة أرض.

الشروط العامة للاستبدال:

1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم أراضي بمشروع الإسكان الأكثر تميزا، وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقررة (المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء) ولم يقوموا بالتعاقد.

2- يتم الاستبدال من الأراضي الوارد بياناتها تفصيلًا بكراسة الشروط وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للاستبدال بعد سداد الرسوم المقررة بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز الإلكتروني.

5- يعتبر قيام العميل بعملية استبدال الارض (تأكيد الحجز) على الموقع بمثابة موافقة نهائية علي التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

طريقة التقديم:

يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك (https://drive.google.com/)، كما يتم سداد 15 ألف جنيه مصاريف استبدال و1500 جنيه مصروفات تسجيل. وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي: وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:

ثانيًا.. أراضي الإسكان المميز:

مدن الطرح:

6 أكتوبر الجديدة - السادات - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - طيبة الجديدة - غرب قنا - ناصر غرب أسيوط - ملوي الجديدة.

الشروط العامة للاستبدال:

1- يقتصر الاستبدال على العملاء المخصص لهم أراضي بمشروع الإسكان المميز، وقاموا باستكمال مقدم الحجز والمصاريف المقررة (المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء) ولم يقوموا بالتعاقد.

2- يتم الاستبدال من الأراضي الوارد بياناتها تفصيلاً بكراسة الشروط وبنفس الشروط والأسعار الواردة بالطرح الأخير.

3- يقر الراغب في الاستبدال بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للاستبدال بعد سداد الرسوم المقررة بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط .

4- يتم تحميل الإقرار الوارد بكراسة الشروط مرفقًا به صورة بطاقة الرقم القومي للعميل على موقع الحجز الإلكتروني.

5- يعتبر قيام العميل بعملية استبدال الارض (تأكيد الحجز) على الموقع بمثابة موافقة نهائية علي التنازل عن التخصيص السابق بنفس المشروع.

طريقة التقديم:

يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروين المخصص لذلك (https://drive.google.com/)، كما يتم سداد 10 آلاف جنيه مصاريف استبدال و1500 جنيه مصروفات تسجيل.

وجاءت جراسة الشروط على النحو التالي:​