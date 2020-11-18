مصر | طعنة لوالدته وطعنتين لأخيه.. تفاصيل جديدة في جريمة حدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر طعنة لوالدته وطعنتين لأخيه.. تفاصيل جديدة في جريمة حدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات، عن مفاجآت في المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، أن المتهم عاطل في عقده الثاني من العمر، وهو الشقيق الأكبر في أخوته.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم نشبت بينه وبين زوج شقيقته مشادة كلامية على إثرها استل المتهم سكينة من المطبخ، فحاول أخيه الأصغر الإمساك به فسدد له طعنتين في بطنه.

وأشارت التحقيقات، إلى أن والدة المتهم حاولت الإمساك بنجلها، فسدد لها طعنة بالرقبة، ولفظت أنفاسها الأخيرة، على إثرها بينما حاول زوج شقيقة المتهم الإمساك به وأخذ السكين، فأصابه أيضا بطعنة، ونُقل على الفور للمستشفى.

وأمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثتي واقعة المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية، لإجراء معاينة لمسرح الجريمة.

وكشفت التحقيقات، عن تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام، إذ تبين أن المتهم أقدم على قتل والدته "سيدة مسنة" وشقيقه وإصابة زوج شقيقته بطعنات.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم يعاني من مرض نفسي.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب بمنطقة حدائق الأهرام، نطاق القسم.

وكلف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد محمد بهاء رئيس مباحث نقطة الرماية، وبالفحص والمعاينة تبين قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشروعه في قتل زوج شقيقته، الذي نجح الأهالي في إنقاذ حياته ونقله إلى المستشفى.